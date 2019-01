NDR Hörspiel Box

Wenn Martha tanzt

02.01.2019 | 90 Min. | Quelle: NDR

Das Audio wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bauhaus 100: Tom Saller erzählt in seinem Debütroman die Lebensgeschichte von Martha Wetzlaff, einer Studentin am Bauhaus in Weimar. NDR 2019. ndr.de/radiokunst.