Das Fundament der Ewigkeit

Das Fundament der Ewigkeit (1/6)

25.12.2018 | 53 Min. | Verfügbar bis 25.12.2019 | Quelle: WDR

Das Audio wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 25.12.2019.

Januar bis April 1558: In Kingsbridge beeinflussen religiöse Konflikte das Leben von Ned Willard und seiner Familie. In Frankreich bereitet sich die 15jährige Maria Stuart auf ihre Hochzeit vor. Und ein Mann, der ganz nach oben will, tritt in die Dienste der erzkatholischen Familie de Guise. // Von Ken Follett / Bearbeitung und Regie: Thomas Werner / Musik: Rainer Quade mit dem WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Enrico Delamboye / WDR 2018 / www.hoerspiel.wdr.de