180 Grad: Geschichten gegen den Hass

"Ich glaub, wir kriegen Zigeuner"

14.08.2019 | 54 Min. | Quelle: NDR

Der Rentner Harald Hermes will keine Muslime in Deutschland und mag auch keine Roma. Plötzlich ziehen in der Reihenhaussiedlung, in der er lebt, hunderte Flüchtlinge ein.